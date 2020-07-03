Преобразований требуют и автомобильные магистрали областной столицы. В этом году работа ведётся на 16 участках. Чтобы успеть в сроки, нужно изменить тактику работ. Подробнее об этом в нашем сюжете.

Город Кемерово. Ремонтные работы на протяжении всего проспекта Шахтеров. Но движение не остановлено. Работы происходят ночью. Это позволяет без пробок и неудобств в светлое время суток добраться из Рудничного района в любую точку города в обычном режиме.

В столице Кузбасса в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано отремонтировать более 20 километров дорог. Перечень улиц, где будет сделан ремонт, формировался не только из результатов обследования транспортной сети. Учитывались и обращения граждан.

Работы на проспекте Шахтёров завершат до конца сентября. Также в Рудничном районе отремонтируют участок Соснового бульвара от поворота на кардиоцентр до улицы Терешковой. Дорожное покрытие на участке от кардиоцентра до проспекта Шахтёров в мэрии планируют восстановить в 2021-ом