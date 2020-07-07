Шесть спортивных школ и школ олимпийского резерва получили оборудование, экипировку и инвентарь для занятий борьбой, боксом, тяжелой атлетикой и другими видами спорта. Общая стоимость оборудования, купленного в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», – около 13 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 8,5 млн рублей, областного – 1,8 млн. рублей, а 2,5 млн рублей составили средства муниципалитетов. В дополнение к спортивному оборудованию ГПОУ «Новокузнецкое училище олимпийского резерва» (г. Новокузнецк) получило автобус для перевозки молодых спортсменов. Это уже пятый автобус, переданный спортивным школам Кузбасса в этом году.

«В прошлом году Кузбасс вошел в нацпроект «Демография» и получил федеральное финансирование на развитие спорта. В 2019 году обеспечили новым оборудованием 16 спортивных школ, за прошедшие полгода – еще 5 спортивных учреждений. По этому же нацпроекту поставляем в муниципалитеты и автобусы для перевозки спортсменов. Будем продолжать эту работу, в регионе еще много спортивных учреждений, которым нужна модернизация. Талантливые молодые спортсмены должны тренироваться в самых лучших условиях», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Финансирование на приобретение спортивного оборудования получили: «Спортивная школа» (г. Ленинск-Кузнецкий), МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» и МБУ «Комплексная спортивная школа» ( г. Междуреченск), ГПОУ «Новокузнецкое УОР», МБФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» (г. Прокопьевск), МБФСУ «Спортивная школа имени им. М.А. Макарова города Белово».

Спортивные учреждения закупили универсальное оборудование: маты, штанги, эспандеры, гантели, мячи, а также специальный инвентарь. Для тренировок спортсменов отделения лыжных гонок в МБУ «Комплексная спортивная школа» (г. Междуреченск) приобрели новую модель снегохода «Буран 4 ТД». Ранее школа закупила 2 таких же снегохода за счет собственных средств.

Ранее в этом году автобусы модели «Форд Транзит» получили 4 спортивных школы: ГБФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по легкой атлетике имени В.А. Савенкова» (г. Кемерово), ГБФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по зимним видам спорта» (г. Кемерово), МБУ «Спортивная школа им. Б.В. Непомнящего» (Гурьевский муниципальный округ), МБФСУ «Спортивная школа» (г. Ленинск-Кузнецкий).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.