На Красном озере утонула семья. В Междуреченске на выходных на водоёме погибла 13-летняя девочка. Там же в свой день рождения ушёл ко дну 18-летний парень. Все они купались в несанкционированных местах. Как избежать трагедии?

Озеро Красное. Семья отдыхала с двумя девятилетними детьми. Женщина ушла с ними купаться. Начали тонуть. Мужчина бросился помогать. Погибли. Очевидцы успели спасти только сына. Возбуждено уголовное дело.

Купаться запрещено. Но в озере — и взрослые, и дети. Без жилетов и спасательных кругов. Тут же дикие утки — переносчики большого количества инфекций. Отдыхающих это не пугает. Также, как и то, что дно Красного не исследовано.

В Кемерове официально открыты 10 мест отдыха у реки. На каждом участке дежурят студенты-спасатели. Все они прошли специальное обучение. Говорят, что навыки в работе пригодились уже ни один раз.

При этом на сегодняшний день в Кузбассе нет ни одного официально функционирующего пляжа. Отдыхать у воды можно, купаться — нет. Решение об открытии принимает Роспотребнадзор после технического освидетельствования. Поэтому, прежде чем нырнуть в омут с головой, дважды подумайте. Ведь такой небезопасный отдых может стоить жизни.

Автор: Арина Мерлова