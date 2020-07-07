Более 140 проектов благоустройства общественных пространств реализуются в 2020 году по программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива». Объем финансирования из бюджета области — 125 млн рублей. В 2019 году участниками проекта стали 33 территории, были реализованы 107 проектов на 89 млн рублей.

«Благодаря инициативному бюджетированию каждый житель Кузбасса может лично участвовать в развитии региона. Инициативы жителей ложатся в основу не только локальных, точечных преобразований — в масштабе одного двора или подъезда, — но и становятся базой для масштабных проектов благоустройства городов и сел. Люди лучше знают, что именно им важно: ремонт тротуаров и пешеходных зон, детские и спортивные площадки, обновленные дороги или места отдыха. В финансировании инициатив участвуют местные предприниматели, помогают органы власти. Так, сообща, мы делаем Кузбасс лучше», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

В этом году в Кемерове будут реализованы четыре проекта инициативного бюджетирования с общим объемом вложений 7 млн 655 тыс. рублей. В Заводском районе (микрорайон №59) идет благоустройство детской игровой площадки. На ней появится покрытие из резиновых ковриков, игровой комплекс, качели, карусели, скамьи. В Ленинском районе начался ремонт спортивной площадки гимназии № 25. Специалисты обновят покрытие, нанесут игровую разметку, посеют газон, установят ограждение и спортинвентарь.Ведется также благоустройство спортплощадки Детско-юношеской спортивной школы № 5 в Кировском районе. Здесь тоже отремонтируют покрытие, нанесут разметку, установят ограждение, а также волейбольные стойки с сеткой, баскетбольные щиты, брусья, рукоход, турники, тренажеры. Новое покрытие и спортинвентарь появятся еще на одной спортплощадке областной столицы – в школе № 96 в жилом районе Кедровка.

В Мариинском районе работы по программе инициативного бюджетирования идут сразу на восьми площадках. Общая стоимость проектов – более 7,88 млн рублей. Так, на площади Свободы обновят асфальтное покрытие, отремонтируют тротуарную плитку, парковые диваны и светильники. В Кийском сельском поселении завершается ремонт детской спортивно– игровой площадки. Уже установлены уличные тренажеры, турники, оборудование для воркаута, качели. Сейчас идет монтаж игрового комплекса. Еще будут отремонтированы спортплощадки в Лебяжьем и Красноорловском сельских поселениях.

В Таштагольском районе в 2020 году в рамках инициативного бюджетирования реализуют 10 проектов на 8,8 млн рублей. В населенных пунктах района обновят пять детских и спортивных площадок, благоустроят три пешеходные и прогулочные зоны, сообщили в министерстве финансов Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.