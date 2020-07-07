Газовая котельная в поселке Металлургов Новокузнецкого района будет достроена к ноябрю 2020 года и обеспечит теплом 3,3 тыс. жителей поселка. Котельную возводят по госпрограмме «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса». В Таштаголе на базе центральной городской котельной к началу отопительного сезона создадут первую в регионе мини-ТЭЦ, оборудовав теплоисточник собственной турбиной. Турбина будет обеспечивать источник теплоснабжения электроэнергией. Это позволит повысить качество теплоснабжения для свыше 12 тысяч жителей города.

«Лето в Сибири короткое, поэтому подготовку к отопительному сезону мы начали и не прекращаем ни на минуту, а основные работы должны провести в межподготовительный период. В территориях, где ведется строительство жилья и социальных объектов, устанавливаем современные объекты теплоснабжения, действующие котельные модернизируем. К зиме коммунальщики Кузбасса реконструируют 13 котельных и заменят почти 235 км инженерных коммуникаций – теплосетей, водоводов и сетей водоотведения», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сейчас поселок Металлургов отапливает, в основном, «Западно-Сибирская» ТЭЦ Новокузнецка. Со строительством нового жилья в городе и школы в поселке тепловой мощности ТЭЦ стало недостаточно. Новая котельная улучшит горячее водоснабжение поселка Металлургов летом и повысит надежность подачи тепла зимой. По госпрограмме на строительство газовой котельной направили 123 млн рублей: 117 млн рублей составили средства бюджета Кузбасса, 6 млн рублей – муниципального бюджета. Рабочие уже залили фундамент, в ближайшее время начнется монтаж модульного здания котельной и оборудования.

Первую в Кузбассе мини-ТЭЦ создают на базе центральной городской котельной Таштагола. Парогенераторная турбина мощностью 2,5 мегаватт будет вырабатывать электричество за счет «лишнего» пара. Это позволит получать электричество для собственных нужд котельной и насосных станций, то есть не зависеть от рынка электроэнергии при оказании коммунальных услуг потребителям. Стоимость строительства мини-ТЭЦ составляет порядка 200 млн рублей. Турбину уже установили, идет монтаж электрооборудования.

К предстоящему отопительному сезону работники ЖКХ Кузбасса подготовят свыше 17,6 тыс. многоквартирных домов, 959 коммунальных котельных общей мощностью свыше 6,4 тыс. Гкал, создадут запас угля на складах теплоисточников, добавили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.