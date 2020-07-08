Обучение кузбасских экспертов WorldSkills в режиме онлайн уже началось и продлится до 10 июля на базе Кузбасского регионального института развития профессионального образования, а также техникумов и колледжей Юрги, Белова, Мариинска, Междуреченска, Тайги, Киселевска. Образовательную программу проводит координатор экспертного сообщества союза WorldSkills, международный эксперт по компетенции «Флористика» Евгения Волина-Мирошниченко.

На тренинге эксперты повторяют стандарты проведения соревнований, конкурсную документацию, изучают принципы составления собственных заданий. На занятиях особое внимание уделяется оценке конкурсантов. Слушатели знакомятся с особенностями судейства на соревнованиях, схемами оценок, решением спорных вопросов. Также эксперты узнают принципы формирования сборной команды, акценты в предчемпионатные и чемпионатные дни.

Участники обучения освоят софт-скиллс («мягкие навыки») для успешного выступления, научатся составлять планы улучшения результатов. В практической части эксперты разберут кейсы.

VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) будет проходить с 7 по 20 сентября 2020 года. Финал пройдет на кузбасских площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Студенты и школьники примут участие в соревнованиях по более чем 170 компетенциям.

Финал национального чемпионата 2020 года станет самым масштабным за все 8 лет проведения. Компетенции соответствуют 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Главные эксперты и их заместители будут в режиме реального времени следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламентам. Систему оценки выступлений разделят на несколько блоков. Работы конкурсантов будут оцениваться экспертами в домашнем регионе или удаленно с помощью средств визуального контроля.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.