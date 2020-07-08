Выплаты в размере 1 млн рублей по новой программе «Земский учитель» получат 39 педагогов, приступающих в этом году к работе в сельских школах Кузбасса. Программа финансируется из федерального бюджета. Учителя, получая выплаты, обязуются проработать не менее 5 лет в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, пгт или городах с населением менее 50 тыс. человек.

«Новая программа «Земский учитель», инициированная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, поможет привлечь в сельские школы молодых и энергичных специалистов. Это очень важное дополнение к программам развития образования, которые уже реализуются в Кузбассе. Мы капитально ремонтируем и оснащаем школы по областной программе «Моя новая школа», создаем в сельских школах центры «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование», финансируем строительство новых школ и детских садов. Уверен, что новая программа повысит качество образования в сельских школах и будет способствовать развитию сельских территорий. Схожие программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» только в прошлом году позволили привлечь в Кузбасс более 110 медработников», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Федеральная программа «Земский учитель» в этом году реализуется впервые, заявки на участие подали 243 педагога, желающих работать в Кузбассе. Региональная комиссия определила 39 победителей программы, набравших наибольшее количество баллов. Среди них 8 учителей математики, 10 преподавателей иностранных языков, 9 – русского языка и литературы, 6 учителей физики, 2 – начальных классов, по одному преподавателю биологии, истории и обществознания, информатики, химии. В сентябре участники программы начнут работу в сельских школах.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.