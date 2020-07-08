Первый этап строительства водовода в Белове завершат к 1 октября, объект будет готов на 65%. Запуск водовода намечен на 2021 год. Трубопровод протяженностью около 8,6 км и диаметром 400 мм соединит гидроузел №7 с третьим микрорайоном города и позволит обеспечить качественной водой кварталы, где живут около 12 тыс. человек.

Водовод строят по региональному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Стоимость объекта — 238 млн рублей.

«Помимо строительства водовода, мы также разработали областные и муниципальные меры по улучшению водоснабжения в Белове. Уже начался капитальный ремонт на магистральном водоводе диаметром 700 мм, который питает не только город, но и пригород. В рамках подготовки к зиме работники ЖКХ реконструируют и внутриквартальные водоводы, заменяют проблемные участки, прокладывают новые трубы. Всего в Кузбассе в этом году заменят 105 км водоводов», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Проект строительства нового водовода в Белове вошел в нацпроект «Экология» в 2019 году, тогда же коммунальщики приступили к работам. Запуск новой ветки водовода позволит улучшить качество холодного водоснабжения в домах микрорайонов №3, 4, 6, а также квартала перспективной застройки «Сосновый».

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.