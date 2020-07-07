С помощью службы занятости населения можно не только найти работу, но и обучиться востребованной на рынке труда профессии. Каждый оставшийся без работы может освоить профессию по душе. При этом безработный гражданин не оплачивает стоимость обучения. Это делает за него Центр занятости. Тему продолжит Арина Мерлова.

Нашла свое призвание. Училась на программиста, энергетика, а в итоге решила стать кондитером. Маргарита Жигалова вспоминает: однажды на день рождения мужа испекла торт, на готовку ушло трое суток. Родственники не поверили, что он — не покупной. Загорелась мечтой открыть собственное дело и изготавливать на заказ.

Программа обучения в Центре занятости населения города Кемерово реализуется ежегодно. Так, только с начала этого года выучились уже 220 человек. Все профессии пользуются активным спросом, поэтому граждане не испытывают проблем с поиском работы.

Больше всего на рынке труда востребованы рабочие профессии: тракторист, электрогазосварщик, токарь, автоэлектрик, портной.

Формирование групп на обучение продолжается. Найти дело по душе может каждый. Главное условие — стоять на учете в Центре занятости населения в качестве безработного. Курсы длятся от одного месяца до полугода. В зависимости от выбранного направления.

Автор: Арина Мерлова