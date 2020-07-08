Белые ромашки, как символ верности, а еще подарки и поздравления приняли кузбасские семьи, которые прожили в браке более 20 лет. В День семьи, любви и верности подобные торжественные мероприятия, а также музыкальные и танцевальные выступления прошли во всех городах региона.

Мария и Владимир Степановы познакомились, когда она училась в школе, а он собирался в армию. Спустя 2 года они встретились вновь. Сходили в кино, началась любовь. Через 2 месяца поженились. ЗАГС не работал. Торжество состоялось в местном ресторане. Но белое платье и фата, по традиции, были. Сегодня они — счастливые родители троих детей, бабушка и дедушка шестерых внуков. Крепость супружеского брака была отмечена медалью. После награждения раскрыли секрет своей счастливой семейной жизни.

А вот ещё одна история любви. Уже из Кемерова. Владимир Гуркалов – художник. Принёс свои работы на выставку на бульвар Строителей. Каждая из них — кирпичик смысла его жизни. На них изображены близкие, родные люди. Жена, дети, внуки, тёща и тесть. Со своей второй половинкой познакомились в далёком 1963 году. Вера сидела в общежитии и играла на балалайке. Признаётся, что «что-то щёлкнуло». И уже вечером в клубе она сама подошла и пригласила на танец. В браке 46 лет. В 2008 году её не стало. Владимир до сих пор живёт один. Говорит, второй такой спутницы жизни не нашлось. Портретами жены увешаны комнаты в квартире.

На картине запечатлен момент первого свидания. На бирке сзади надпись: вечер, 5 часов 45 минут. Время встречи. Картину написал с фотографии. Маленькой и чёрно-белой, с практически размытым изображением. Есть и продолжение. Гуркаловы спустя 10 лет… За годы, прожитые вместе, вырастили двоих детей. Теперь уже Владимир — дедушка троих внуков и двух правнуков. Культурный центр, с которым он сотрудничает, стал вторым домом. Уже не первый год участвует в подобных мероприятиях.

В день праздника аллея на бульваре Строителей превратилась в культурный центр. Здесь не только выставка картин. Лаунж-зона с ковриками на газоне и мягкими подушками. Игровая зона для детей, а также музыкальные подарки. Для кемеровчан и гостей города постарались создать семейную атмосферу.