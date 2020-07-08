Датские поисковики подняли кузбасского бойца, погибшего в годы Второй мировой войны. Он освобождал Европу от фашистской оккупации. Его имя выбито на памятнике советским воинам на острове Борнхольм. О судьбе бойца и о том, как удалось установить его личность – в материале Анастасии Подоляко.

История началась с письма, которое пришло на электронную почту Государственного архива Кузбасса. Отправили его школьники, участники поискового отряда «Патриот» при посольстве Российской Федерации в королевстве Дания. Во время раскопок нашли медальон. Несколько букв на нём были стёрты. Предположили, что принадлежит младшему лейтенанту Дейнего. В годы войны он был мобилизован Тисульским военкоматом.

Сотрудники архива приступили к работе, зная только место и дату рождения — Тисульский район, 1913 год. Поиск вели по метрическим книгам. В них священники записывали информацию о рождении, браке и смерти прихожан. Повезло. В одной из них была фамилия нужного бойца.

Запись в этой книге подтвердила: на датской земле погиб кузбассовец. 1 июня 1945 года. Балтийское море, порт Кольберг. По документальным записям: в момент вода поднялась на 70 метров в высоту. Стало понятно, что взорвалась донная мина. Утонуло спасательное судно, на котором эвакуировали немцев. На борту было около 200 человек, в том числе и Павел Акимович Дейнего.

В краеведческом музее Тисульского района сообщили: во время войны семья Павла Дейнего уехала в Манский район Красноярского края. Сейчас поисковики стараются найти любую информацию о потомках солдата. Есть вероятность, что останки бойца перевезут туда, где на его могилу смогут прийти родные.

Автор: Анастасия Подоляко