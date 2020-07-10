Ремонт двухэтажного кирпичного здания по улице 60 лет Октября, 22 в поселке Малиновка проводят в рамках госпрограммы «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса на 2014 – 2024 годы» и планируют закончить уже к сентябрю. Обновленные помещения займет Комплексная спортивная школа.

Раньше спортивная школа располагалась на базе местного общеобразовательного учреждения. Муниципалитет подыскал подходящее под спортшколу здание, но оно требовало ремонта. Из бюджета Кузбасса на обновление объекта направили 2,5 млн, остальные средства запланированы из бюджета муниципалитета.

В здании 1966 года постройки специалисты заменят кровлю, окна, двери, системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции, обновят помещения, благоустроят территория. Сегодня подрядчик завершил демонтаж пола, приступил к разбору старой кровли. После ремонта спортшкола сможет работать в просторных помещения, увеличить количество учащихся со 125 до 170 человек, а также открыть новые секции и привлечь к занятиям спортом взрослых.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.