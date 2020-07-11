Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает:

По состоянию на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев COVID-19. За последние сутки подтверждено 6 635 новых случаев в 85 регионах страны. 25,2% новых случаев протекают без клинических проявлений.

В Сибирском федеральном округе за весь период выявлено 50 467 случаев COVID-19 , что составляет 7 % от общего числа по России.

Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы:

Красноярский край – 20%

Иркутская область – 19%

Новосибирская область – 14%

Республика Тыва и Алтайский край – по 11%

Остальные регионы 25% в совокупности.

Прирост выявленных случаев в регионах СФО за неделю 4 июля – 10 июля

В Сибирском федеральном округе третью неделю подряд самый большой прирост заболеваемости отмечен в Республике Алтай. Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» за прошедшую неделю стало на 28% больше.

Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось в 1,2 раза на 6 974 человека. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Красноярском крае и Республике Тыва. В этих регионах количество инфицированных за неделю увеличилось на 10% в каждом.

Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 6 569 человек за неделю. В Красноярском крае, Новосибирской области, Республиках Тыва и Хакасия количество выздоровевших пациентов за неделю превысило количество выявленных заболевших:

1607 человек выздоровело в Красноярском крае, 1017 человек – в Новосибирской области, 642 человека – в Республике Тыва и 305 человек — в Республике Хакасия

Показатель летальности от COVID-19 по России составляет 1,54%

В двух регионах Сибирского федерального округа этот показатель выше – в Красноярском крае и Новосибирской области – 2,07% и 1,89% соответственно. Всего за неделю в Сибири от COVID-19 умерли 168 человек, 66 из них в Красноярском крае, по 28 в Новосибирской области и в Республике Тыва.