Монтаж 228 автономных солнечных систем генерации в 38 труднодоступных поселках Горной Шории завершат к 9 августа, к Международному дню малых коренных народов. Солнечные электростанции устанавливают по региональной программе электрификации Таштагольского района с помощью возобновляемых источников энергии. На реализацию программы выделены более 50 млн рублей из областного и муниципального бюджетов. Для жителей поселков солнечные панели и их установка бесплатны.

«Централизованного электроснабжения не имеют 38 отдаленных таежных поселков Кузбасса. Мы приняли решение приобрести и бесплатно установить всем желающим жителям этих поселков автономные солнечные станции. Стоимость каждого комплекта — 250 тысяч рублей», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в поселок Пурла, где реализуется программа.

Установка автономной солнечной электростанции занимает не более 2 часов. Комплект оборудования включает металлическую раму, на которой закрепляются 4 солнечных панели, инвертор и аккумуляторную батарею, а также сами панели весом 23 кг каждая. Установка даст возможность круглосуточно потреблять 2,5–3 кВт электроэнергии. Этой мощности достаточно для работы бытовой техники. Аккумулятор рассчитан на 10 лет использования, а солнечные панели прослужат около 25 лет. Владельцы дома по договору обязуются обслуживать панели и обеспечивать доступ солнечного света ко всей поверхности установки.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.