Дерево и уголь — не только, чтобы разжечь огонь. Фигуры из этих материалов занимают несколько стеллажей в доме Суворовых. Резьбой начал заниматься отец. Со временем дело подхватил сын. В мастерской умельцев побывала Анастасия Подоляко.

У ограды гостей встречают 3 медведя, как в сказке. Медвежонок, мама-медведица и папа-медведь. Превращать трехметровое бревно в самого большого медведя будут в мастерской. У умельцев она трёхкомнатная: для столярных работ и резьбы по углю. Шутят: для них это помещение даже не второй дом — первый. Могут проводить здесь до 20 часов в сутки.

Мастер уверен: у каждого куска породы или дерева есть характер и настроение. Главное — увидеть и почувствовать его. Иногда на это уходят месяцы. К примеру, прежде чем вырезать силуэт святой Варвары мастер смотрел на камень 3 года.

Игорь Суворов — самоучка. Вспоминает, что подростком приехал в гости к дяде. Там впервые взял в руки резец.

Болгарки, пилы, бормашины и резцы Игорь делит с сыном. Сейчас мастера работают вместе. Отец уверен: напарник надёжный. Даниил с досками и инструментами знаком с детства.

Сыну Игоря почти 2 года. У малыша скоро день рождения. Папа и дед к празднику мастерят мебель: кресло и стол с резными ножками. Кстати, в подарок подготовили игрушечную бензопилу. Надеются: зародится династия мастеров.

Автор: Анастасия Подоляко