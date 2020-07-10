12 июля — День рыбака. Чаще всего настоящие любители речной охоты проводят его на водоёме. Хороший клёв гарантирован на Фермерском хозяйстве Клецова, на пруду в деревне Береговая.

Природа, свежий воздух, озеро и большой ассортимент рыбы: карп, амур, толстолобик, осётр, сом. Выращивают водоплавающих на фермерском хозяйстве вот уже 35 лет. Каждую неделю озеро зарыбляют, поэтому хватит всем отдыхающим.

Поймать своего карпа или сома сюда приезжают не только кузбассовцы, но жители со всего Сибирского федерального округа. Большой поток и 12 июля. Кстати, в этот день синоптики обещают тёплую погоду. Поэтому, можно не только порыбачить, но и отдохнуть всей семьей.

Автор: Арина Мерлова