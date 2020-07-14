Приемная кампания в ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище» (КемПКУ) стартовала 10 июля, в училище поступят 120 пятиклассников со всей страны. Кадеты будут жить в одном из двух новых спальных корпусов, которые планируется построить к началу учебного года.

«Вступительные испытания проходят в формате онлайн. Каждого кандидата собеседуют эксперты. Убедился, что у ребят большое желание стать кадетами, настроены они решительно. Сейчас завершается второй этап строительства училища, идет благоустройство окружающей территории. Строители, руководство училища, муниципалитет создают кадетам самые лучшие условия для жизни, развития и успешной учебы», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев по итогам рабочей поездки в КемПКУ.

К началу учебного года на территории училища планируют построить 2 трехэтажных спальных корпуса на 480 учащихся и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с ледовой ареной и бассейном. Строительство новых зданий и отделка фасадов будут завершены к 25 июля. На данный момент строители обустраивают паро- и теплоизоляцию на кровле ФОКа, укладывают мембрану, монтируют керамическую плитку, занимаются отделкой внутренних помещений. Ежедневно на строительной площадке работают более 400 человек и 35 единиц техники. Объект находится под патронажем Министерства обороны РФ.

Одновременно преображается территория, прилегающая к Кемеровскому президентскому кадетскому училищу. Рядом с танком Т-34, установленным на постаменте у входа в училище, будет организовано общественное пространство с архитектурной группой в память о кузбассовцах-участниках Великой Отечественной войны.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.