В Кузбассе продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтируют городские, региональные и муниципальные магистрали. Большая часть работ идет в Кемерове и Новокузнецке. Тему продолжит Арина Мерлова.

Ремонтируют и строят новые. Каждый год — сотни километров. Только по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Кузбассе отремонтируют 136 километров магистралей. Основные из них — в Кемерове и Новокузнецке. Так, в столице региона приводят в порядок участки на проспектах Химиков, Ленина и Комсомольский. И большая часть работ уже выполнена.

Проспект Металлургов в Новокузнецке тоже ремонтируют по нацпроекту. Дорожники работают практически в круглосуточном режиме.

Завершить работы на этом объекте планируется к Дню шахтёра. Сергей Цивилев отметил, что Кузбасс вкладывает в ремонт дорог крупные средства. Важно, чтобы все работы были проведены качественно. Контроль будет строгим. Поэтому в регионе будет создана своя, кузбасская, лаборатория с современным оборудованием.

Автор: Арина Мерлова