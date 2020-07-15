Выпускные балы в школах Кузбасса пройдут на открытых площадках и будут сопровождаться профилактическими мерами. Празднования состоятся 1 августа. Об этом говорится в распоряжении губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о частичной отмене введенных ранее ограничений.

Согласно распоряжению, планы и сценарии выпускных балов будут разработаны при участии родительских комитетов. Праздничные мероприятия для выпускников пройдут на открытом воздухе, без непосредственного контакта детей из разных классов. Выпускники должны будут соблюдать масочный режим, перед началом мероприятий участникам балов измерят температуру.

По распоряжению губернатора Кузбасса, концертные и театрально-зрелищные учреждения Кузбасса начинают подготовку к открытию театрального сезона, которое намечено на 20 августа. Возобновляются репетиции и предварительная продажа билетов на концерты и спектакли.

Работа учреждений культуры будет сопровождаться профилактическими мерами. На входах в театры и концертные учреждения необходимо обеспечить контроль температуры тела сотрудников и посетителей, у билетных касс должна быть нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Персонал обязан обеспечить регулярное проветривание и санитарную обработку помещений, обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов. Сотрудники и посетители учреждений культуры должны соблюдать масочный режим. Новая норма вступает в действие с момента опубликования распоряжения.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.