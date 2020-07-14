В Кузбасском региональном институте развития профессионального образования сборная региона готовится к предстоящему чемпионату «Молодые профессионалы». Эффективность знаний измеряется проделанной работой. Подробнее в сюжете Дарьи Кашинской.

Наталья Баранова прошла путь от регионального участника до представителя национальной сборной. Защищала честь страны на чемпионате мира и Европы в 2016 и 2017 годах. Теперь обучает основам компетенции ресторанного сервиса. Считает, главное — доверять партнёру и уметь работать в команде. Для этого её подопечные проходят ряд тренингов.

WorldSkills – одно из крупнейших международных движений, цель которого повысить престиж рабочих профессий. Более 170 компетенций. Каждая соответствует 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. Выбор ограничен только фантазией и мастерством участников.

В сборной Кузбасса — 60 человек. Они изучают историю движения WorldSkills, в игровой форме проходят все этапы чемпионата и осваивают навыки самопрезентации. Тренировки в малых группах с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора продолжатся до 19 июля. После будет определён список национальной команды, которая и примет участие в международном первенстве.