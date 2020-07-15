В Кузбассе продолжается ремонт дворов, улиц и автомагистралей. До конца 2020 года в регионе построят и отремонтируют около 300 километров федеральных, областных и муниципальных дорог.

Обновление дороги в Калтане ждали давно. Дожди размывали грунтовую дорогу в частном секторе. Теперь ремонтники покроют асфальтом всю улицу Тургенева. Её протяжённость — более километра. На ремонтные работы выделено более 8 миллионов рублей. Значительная часть суммы была получена благодаря областной субсидии. Всего в Калтане в 2020-ом будет отремонтировано 4 км дорог на сумму 34 миллиона рублей.

В этом же сезоне дорожное полотно заменят в Междуреченске. Специалисты выбрали участки, которые больше всего нуждаются в капитальном ремонте. Планируется обновить асфальт на 9 улицах. Уже полностью отремонтированы Лазо и Космонавтов. Следующая на очереди — Юности. Сегодня здесь на 80% установлен бортовой камень, также уложен выравнивающий слой асфальтобетона и на 100% готовы пешеходные дорожки. Следующим этапом по завершению ремонтных работ будет благоустройство «зелёной зоны».

К своему завершению близятся ремонтные работы на улице Суворова в Ленинске-Кузнецком. Укладывают асфальт в соответствии с нормами национального стандарта. Первый, выравнивающий слой уже положен.

Через полторы недели ремонтные работы на дорожном полотне будут завершены. И дорожники займутся укладкой бордюра. Их протяжённость составит порядка 4 тысяч метров. Помимо ремонта полотна благоустраивается и территория вокруг объектов. Все работы будет принимать специальная комиссия.