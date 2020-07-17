Стали известны первые результаты экзаменационных испытаний. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Кузбасса.

Единый государственный экзамен стартовал 3 июля. В этот день состоялись экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ. Эти предметы в регионе сдали 2 542 участника ЕГЭ.

Результаты экзаменов показали положительную динамику по литературе. Экзаменационную работу по этому предемету на наивысший балл выполнили 10 человек (в 2019 году – 3), по географии – 2 участника (в 2019 году – 3), по информатике и ИКТ – 8 человек (в 2019 году – 8).

Итоги первых экзаменов размещены на официальном информационном портале ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru/ru/) и на сайте Областного центра мониторинга качества образования» (http://ocmko.ru/).

Также выпускники текущего года могут узнать результаты ЕГЭ в своих школах; выпускники прошлых лет – в местах регистрации на сдачу ЕГЭ; выпускники текущего года, прибывшие из других регионов Российской Федерации – в Областном центре мониторинга качества образования.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.