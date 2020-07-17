Модернизация системы теплоснабжения города позволит закрыть 6 неэкологичных угольных котельных, расположенных в центре города, что значительно сократит выбросы и улучшит состояние окружающей среды.

В ходе модернизации более 35 тысяч потребителей переключат на теплоснабжение от Беловской ГРЭС. Энергетики построят теплотрассу протяженностью 12 км от Беловской ГРЭС до ближайшей котельной № 10, а также модернизируют 2 энергоблока ГРЭС — № 3 и № 5. Первая партия труб для строительства теплотрассы уже поступила на электростанцию. Всего понадобится более 2 тысяч труб диаметром 720 мм. Энергетики СГК установили на территории Беловской ГРЭС первую железобетонную опору под будущую тепломагистраль, по которой в 2021 году начнется подача тепла в центральную часть города.

«Модернизацию системы теплоснабжения Белова планировали провести еще в 1990 году, но проект был заморожен. Город ждал модернизации 30 лет. Мы реализуем проект с применением новых технологий, адаптируем его к современным экологическим стандартам и растущим потребностям города. Уже в следующем году жилые дома, детские сады и школы будут получать тепло и горячую воду напрямую от Беловской ГРЭС», — сказал Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Белово.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.