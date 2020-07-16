В области продолжается ремонт автомагистралей. За качеством работ следит специальная комиссия. Сегодня в Кемерове общественный совет нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» провел выездное совещание с участием представителей подрядных организаций.

Безопасность и качество – два параметра, которые учитывают при строительстве дорог. Однако, не только асфальт должен быть положен по всем правилам. Безопасность на дороге как для водителей, так и для пешеходов обеспечивает ряд нюансов. Их и учитывают подрядчики. Особое внимание уделяется светофорным объектам, их строительству или, при необходимости, реконструкции; установке пешеходных ограждений, замене дорожных знаков, приведению в соответствие с нормами ГОСТ.

В рамках нацпроекта удалось привести дорожное полотно в соответствие с нормами ГОСТ и улучшить организацию движения на улице Каменская. Теперь перед перекрестком улицы Свободы для поворота направо обустроена дополнительная полоса. По проспекту Молодёжный расширена дорога перед перекрёстком. Здесь организован поворот налево сразу с двух полос на улицу Тухачевского. На улице Красноармейская, на участке от проспекта Кузнецкий и до 2-ого путепровода, тоже произошли изменения. Это один из первых объектов, к строительству которого приступили подрядные организации, сегодня он уже в стадии завершения.

Все изменения позволят увеличить пропускную способность автомобилей на оживлённых магистралях и снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кемерове будет отремонтировано 22 километра улично-дорожной сети на 16 участках. На пяти из них ремонтные работы уже завершены, 3 прошли приёмку. В разработке находятся 11 объектов.