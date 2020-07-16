Около 240 безработных граждан Междуреченска пройдут в этом году обучение по востребованным в городе профессиям. По государственной программе министерство труда Кузбасса дает возможность повысить квалификацию или открыть совершенно новое для себя направление. С начала года этим решили воспользоваться без малого 2,5 тысячи безработных кузбассовцев.

За плечами у Андрея — несколько месяцев безработицы. Срок не долгий, но для трудоспособного, полного сил мужчины — не самый приятный. К счастью, сейчас вопрос трудоустройства решен.

Новое место работы — Междуреченское автотранспортное предприятие. Привычное начало дня — получение путевки у диспетчера, предрейсовый медосмотр и вперед — на линию, перевозить пассажиров. Профессию водителя автобуса Андрей получил благодаря программе профессионального обучения или дополнительного профобразования безработных граждан. Ему, уже имевшему опыт вождения грузового автомобиля, в Центре занятости предложили пройти обучение на водителя категории «Д».

Междуреченское АТП с Центром занятости сотрудничает регулярно. Работа у водителей тяжелая, нервная. Нередко шоферы уходят на пенсию досрочно. Ряды надо пополнять. Программа службы занятости по обучению и повышению квалификации — большой плюс не только для ищущих работу, но и для предприятий. Не надо тратить собственные средства на подготовку кадров.

Только за первое полугодие 2020 года в Кузбассе к обучению по профессии «водитель автомобиля» приступили 230 безработных. Из них 64 проходят курс для получения категории «Д», дающей право управлять автобусом и перевозить пассажиров. В целом, за полгода обучение и дополнительное профобразование организовали более чем для 2 400 человек, стоящих на учете в службе занятости. Освоить предлагают востребованные на рынке труда профессии. Например: водитель погрузчика, электрогазосварщик, повар, парикмахер, бухгалтер, машинист котельной. Обучение для граждан бесплатное. Во время обучения выплачивают стипендию и даже компенсируют стоимость медицинского освидетельствования. Всё, что требуется от обучающихся, — ответственно отнестись к прохождению курсов и сдаче экзамена, после которого полученная профессия вполне может стать любимым делом.