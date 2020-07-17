В Белове завершился ремонт второго корпуса школы №19. Работы велись в рамках региональной программы «Моя новая школа», которую в прошлом году инициировал губернатор Сергей Цивилев. Обновленные учебные заведения появились в Анжеро-Судженске, Киселёвске, Новокузнецке и других городах региона. О том, как выглядят школы после ремонта, расскажет Елизавета Матико.

Учебные кабинеты с интерактивными досками, проекторами, компьютерной техникой и множеством полезных приспособлений для учебного процесса. Спортивный зал с инвентарём, вместительная столовая, кабинеты технологии, робототехники и даже сенсорная комната. Вот уже полгода всё это есть у учеников кемеровской общеобразовательной школы №60. В сентябре 2018 года в ней начался ремонт. Спустя 14 месяцев состоялось торжественное открытие. Директор признаётся, губернаторская программа пришлась очень кстати.

А вот ещё одна школа. Но в Новокузнецке. В ней только начался ремонт. Завершить его планируют в феврале 2021 года. 12-ая школа построена в первой половине 20-го века. Одно из старейших учебных заведений города. Последний ремонт делали в 1992-ом. Благодаря региональной программе «Моя новая школа» она преобразится. Строители сохранят звёздные барельефы, как и всю изначальную задумку архитекторов 1933 года.

Современные и поистине новые. Такими словами можно охарактеризовать кузбасские школы, которые уже отремонтированы в рамках программы, рассчитанной на 3 года. С 2019-го правительством Кузбасса было принято решение ставить в очередь на реконструкцию по 12 учреждений. На сегодняшний день на территории региона 9 полностью обновлённых школ. С начала 2020 года завершены капремонты 4-х: в Мариинске, Прокопьевске, Гурьевском МО и Юргинском районе. До конца года строители планируют сдать ещё 8.