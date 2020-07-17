Каждый сезон во время каникул обращений в медицинские учреждения становится больше. С начала июля в регионе зарегистрировано 77 происшествий с участием детей. Что делать, чтобы защитить ребёнка? Как действовать, если он всё же травмировался? Расскажет Анастасия Подоляко.

4 компрессионных перелома, 3 повреждённых позвонка и сотрясение. Такими диагнозами пополнилась медицинская карта 12-летнего Даниила Гильфанова. Экстремальные эксперименты на качелях привели в больничную палату. Здесь мальчик провёл 2 недели. Впереди ещё не один месяц.

Даниил настроен оптимистично. Шутит, называет себя лётчиком. Но добавляет: к качелям больше не подойдёт.

Другой случай. Во дворе школьник выстрелил из пневматического пистолета. Не специально, но попал в Вову Егорова. Резиновая пуля ударила в глаз. Диагноз — ушиб роговицы. Оперативная помощь и несколько недель лечения, к счастью, помогли сохранить зрение.

Поволноваться родителям пришлось и за здоровье Вовиной сестры Кати. Год назад упала, разбила подбородок. Сейчас на нём маленький шрам. На память. Но от удара сломались 2 передних зуба. Их пришлось наращивать. Кабинет стоматолога девочка до сих пор посещает регулярно — 5 раз в месяц.

Серьёзный вред здоровью ребёнок может нанести и дома. Например, случайно отравиться химическими средствами. За 2 недели в Кузбассе зарегистрировано 6 таких случаев. Всем малышам нет и трёх лет. За этот же период 13 несовершеннолетних обожглись, ещё пятеро выпали из окна.

Часто дети боятся рассказать родителям о том, что упали, ударились или обожглись. За болью, которую терпят, могут скрываться травмы, опасные для жизни. Важно объяснить ребёнку: говорить о таком нужно сразу, ведь в вопросах здоровья время решает многое.

Автор: Анастасия Подоляко