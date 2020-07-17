Любовь длиною в 30 лет. Кемеровчанин Евгений Ерёмин своими руками собрал дельталёт. Помогали друзья. Сейчас летает сам и учит этому своих студентов. Побывала на высоте 400 метров и Арина Мерлова.

По внешнему виду не скажешь, что этот дельталёт Евгений Ерёмин собирал сам, в гараже. На работу ушло 2 года. Еще полгода на оформление всех документов. И сейчас аппарат официально готов к полётам.

Помогали друзья — участники клуба «Дельта», а по совместительству токари, электрики и мотористы. Собирали под чутким руководством Евгения. Любовь к небу у него на генетическом уровне. Первый взлёт — в 11 лет. Тогда и мечта появилась — создать свой аппарат.

Побывать на аэродроме и не полетать… Не в этом случае. Поэтому, собираемся. Обязательный ритуал — пристегнуть ремни безопасности и надеть шлем.

10 минут адреналина. Ощущения невероятные. И страх, и волнение, и восторг. Громоздкие многоэтажки с высоты кажутся крохотными домиками. Правда, дельталёт слегка потрясло — ветер. Погода подвела. Но Евгений справился. Возвращаемся на землю.

Автор: Арина Мерлова