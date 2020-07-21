Власти Кемеровской области просят РЖД увеличить скидку на вывоз угля с 12,8% до 50% на время модернизации Восточного полигона, куда входит БАМ и Трассиб. Об этом РИА Новости рассказал глава региона Сергей Цивилев. Он добавил, что власти области будут добиваться решения, чтобы на период строительства БАМа и Транссиба скидка была 50%.

«В противном случае мы можем потерять премиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Свято место пусто не бывает, его займут другие государства. Угольная отрасль с таким трудом завоевала серьезные позиции на международном рынке, и мы сейчас эти позиции можем потерять», — отметил губернатор.

С. Цивилев также рассказал, что до конца лета планируется провести следующее заседание рабочей группы Госсовета по энергетике, на котором будет обсуждаться развитие Восточного полигона. «Где опять же мы ставим вопрос, как будет финансироваться и развиваться Восточный полигон, чтобы и угольщики, и энергетики могли планировать свою работу. Совместно с рабочей группой Госсовета по транспорту будем разбираться, как мы будем развивать этот транспортный коридор, очень нужный сейчас нашей стране», — рассказал Сергей Цивилев.