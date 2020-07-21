Кузбасс получил 20 машин скорой помощи марки «Форд» и 8 автомобилей марки «Газель Некст». Все автомобили предназначены для перевозки людей в тяжелом состоянии и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Машины поступили по распоряжению правительства России: для медицинских организаций во всех регионах страны были куплены 1200 автомобилей скорой медицинской помощи, объем финансирования из федеральных источников составил более 5,2 млрд рублей.

«Новые автомобили — это весомая поддержка для системы здравоохранения Кузбасса. Они помогут быстрее доставлять пациентов в больницы, эффективно оказывать реанимационную помощь во время движения. Это спасенные жизни. А врачи скорой помощи смогут работать в комфортных условиях. За 2018-2019 годы в медицинские организации Кузбасса поставлены 50 машин скорой медицинской помощи. В этом году полностью обновили парк машин скорой помощи в Новокузнецке, город получил 39 новых автомобилей. В целом, в этом году автопарк скорой помощи в Кузбассе обновим на треть», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новые машины скорой помощи оснащены портативными аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, электрокардиографами, редукторами-ингаляторами и другим необходимым оборудованием.

Автомобили переданы в разные территории Кузбасса: в Анжеро-Судженскую, Краснобродскую, Междуреченскую, Мысковскую и Осинниковскую городские больницы; в Беловскую, Березовскую, Кемеровскую, Киселевскую, Ленинск-Кузнецкую, Прокопьевскую и Юргинскую станции скорой медпомощи; в Гурьевскую, Ижморскую, Крапивинскую, Промышленновскую, Топкинскую и Таштагольскую районные больницы; в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров и в Кемеровский областной центр медицины катастроф.

По данным министерства здравоохранения Кузбасса, в 2020 году ожидается поступление еще 10 машин скорой помощи класса «В» в рамках распоряжения Правительства РФ и 5 автомобилей класса «С» по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для работы бригад санавиации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.