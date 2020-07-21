Счастливыми родителями стали Юлия и Александр Студенниковы из Кемерова. Они уже растят троих дочерей и двух сыновей. В роду у мужа были двойни, но тройня – первая в истории обеих семей.

Тройняшки появились на свет в родильном доме Кузбасской областной детской клинической больницы. Сестры родились 12 июля с интервалом в одну минуту, с весом: 1790 гр., 1660 гр., 1960 гр. Рост двоих малышек – 46 см, самой маленькой – 41 см.

Сразу после рождения сестры были помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных КОДКБ, оснащенное оборудованием экспертного класса, позволяющим тщательно следить за состоянием новорожденных. Когда врачи убедились, что дети могут самостоятельно дышать и питаться, их перевели в отделение патологии новорожденных. Сейчас 28-летняя мама и малышки вместе и чувствуют себя хорошо.

Студенниковы живут в небольшом частном доме. Мама занимается воспитанием детей. Глава семьи работает машинистом котельных установок. По кузбасской традиции, семье в которой родилась тройня, вручат материальную помощь и памятные медальоны. Также будет рассмотрен вопрос об улучшении жилищных условий семьи.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.