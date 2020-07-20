До 1957 года о подвиге Веры Волошиной ничего не знали. Сегодня информацию о нашей землячке по крупицам собирают в кинокартине.

Режиссёр даёт наставления актёрам. Идёт съёмка очередной сцены. Здесь Вере Волошиной 18 лет. Школьный выпускной. Она кружит в вальсе и даже не догадывается, что, переступив порог во взрослую жизнь, будет постоянно бросать вызов судьбе.

Кинокартина заявлена как исторически-документальный фильм. Рабочее название «Так хочется жить!» Примечательно, что все сцены снимают в Кемерове, родном городе Веры. Актёры из Кузбасса и Москвы, а реконструкторы из Томска и Новосибирска. Проект получил финансирование Фонда президентских грантов, выиграв в конкурсе. Выделены средства и из городского бюджета. Съёмки стартовали в марте.

Участники проекта отмечают: о Вере Волошиной есть только 20% правдивой информации. Эту историю собирают буквально по крупицам. Тогда, в 1941, не знали ничего о нашей землячке и её родственники. В очередной раз она ушла на разведзадание, но не вернулась. Лишь в 57-ом стало известно, что группа попала под обстрел, а мужественную кемеровчанку повесили на старой иве.

Около полутора месяцев под угрозой смертной казни её запрещали снимать с дерева. Вера похоронена в братской могиле в деревне Крюково. Посмертно в 1994 году ей присвоили звание Герой Российской Федерации.

Дату, когда кинокартину смогут увидеть кузбассовцы, держат в секрете. Известно, что фильм будут транслировать школьникам и студентам, внедрив в образовательный процесс. Покажут его и на больших экранах региона.