Капитальные ремонты помещений проходят в пяти детских школах искусств (ДШИ) Кузбасса, еще в трех зданиях ДШИ обновляют системы коммуникаций и фасады. До конца августа планируют отремонтировать шесть школ: ДШИ № 5 и №14 в Кемерове, музыкальную школу № 57 в Прокопьевске, ДШИ №20 Ижморского округа, школу искусств № 8 в Мундыбаше и ДШИ №2 в Салаире. Осенью завершат работы в детской школе искусств №10 в Прокопьевске и ДШИ №34 в Юргинском округе. Ремонты проводят в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» и областной госпрограммы «Культура Кузбасса».

«Кузбасс в этом году получил 115,5 млн рублей из федерального бюджета на ремонт детских школ искусств. Еще более 23,6 млн рублей мы добавили из бюджета области, 4,5 млн рублей вложили муниципалитеты. На эти средства ремонтируем 8 школ: приводим в порядок помещения, фасады, коммуникации, концертный зал школы искусств в Прокопьевске, которая является объектом культурного наследия. Напомню, по нацпроекту „Культура“ в этом году поставим современное оборудование в 12 детских школ искусств и 3 колледжа. Стремимся, чтобы дети занимались творчеством в уютных и красивых школах, на новом оборудовании. Качественное дополнительное образование даст возможность каждому ребенку раскрыть свои творческие способности, позволит выявить и развить молодые таланты», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Детская школа искусств №34 в деревне Новороманово Юргинского округа не ремонтировалась с момента постройки здания — 53 года. Строители уже закончили монтаж электрооборудования, отсыпали пол для стяжки на этажах. На данный момент в школе ремонтируют кровлю и проводят штукатурные работы. Ремонт закончат в конце ноября, а в декабре в обновленном здании начнутся занятия. На ремонтные работы направлены 46,2 млн рублей.

В Прокопьевске идет капитальный ремонт концертного зала детской школы искусств №10 им. А. Хачатуряна. Обновление школы завершат к концу ноября. Стоимость ремонтно-реставрационных работ — более 40 млн рублей.

Детская школа искусств №2 в Салаире Гурьевского муниципального округа работает в здании, которое капитально не ремонтировали уже 58 лет. Специалисты обновили в школе пол, покрасили стены, заменили инженерные сети. Планировалось, что работы будут завершены до 20 сентября 2020 года, но строители работают с опережением графика и планируют успеть досрочно, до начала учебного периода. Финансирование работ составляет 31,5 млн рублей.

Школа искусств №8 им. Н.А. Капишникова в поселке Мундыбаш Таштагольского района капитально не ремонтировалась 44 года. На объекте уже провели фасадные работы, две стены здания обшили утеплителем, остальные конструкции подготавливают к утеплению. Стоимость ремонта — 8,4 млн рублей.

Здание детской школы искусств №5 в Кемерове не ремонтировали 16 лет. Сейчас в школе выполнен монтаж внешней эвакуационной лестницы, обновлена система пожарной безопасности. Специалисты приступили к отделочным работам, установке дверных блоков. На ремонт направлены почти 5 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.