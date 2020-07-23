Более 7,6 млрд рублей будут направлены на подготовку коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2020-2021 годов. Средства пойдут на подготовку котельных, теплотрасс, водоводов, сетей водоотведения. Объем финансирования из бюджета области составит 1,5 млрд рублей, из муниципальных бюджетов — 900 млн рублей, средства предприятий ЖКХ — более 5,2 млрд рублей, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Работники ЖКХ Кузбасса подготовят к предстоящему отопительному сезону свыше 17,6 тыс. многоквартирных домов, 959 коммунальных котельных общей мощностью свыше 6,4 тыс. Гкал, 13 котельных реконструируют. Кроме того, коммунальщики проверят и приведут в порядок 4 тыс. км теплотрасс, 12,3 тыс. км водоводов и 3,5 тыс. км сетей водоотведения, создадут запас угля на складах теплоисточников. Будут заменены 235 км инженерных сетей: теплосетей, водоводов, канализации.

«Подготовку к новому отопительному сезону мы начали сразу после завершения предыдущего. Сибирское лето короткое, терять время недопустимо. Большинство работ идут в графике, правительство Кузбасса контролирует каждый этап строительства и ремонтов объектов ЖКХ. Ставим задачу выполнить все работы качественно и в срок, чтобы зимой в домах кузбассовцев было комфортно и уютно», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Работы идут во всех городах и районах Кузбасса. Стартовал монтаж модульного здания котельной в поселке Металлургов Новокузнецкого муниципального района. Ранее жители поселка получали тепло, в основном, от Западно-Сибирской ТЭЦ Новокузнецка. С вводом нового жилья в Новокузнецке, а также строительством школы в поселке Металлургов тепловой мощности ТЭЦ стало недостаточно. Новая котельная улучшит горячее водоснабжение поселка летом и повысит надежность подачи тепла зимой. По госпрограмме на строительство газовой котельной направлено 123 млн рублей: 117 млн рублей составили средства областного бюджета, 6 млн рублей — муниципального бюджета.

Особое внимание работники ЖКХ уделят реконструкции старых трубопроводов. В том числе более 10 км водоводов обновит Яшкинский муниципальный округ, по 7 км — Кемеровский муниципальный округ и Беловский район, по 6 км — Прокопьевский муниципальный округ и Таштагольский район, 5,5 км заменит Юргинский муниципальный округ, по 5 км — Промышленновский и Новокузнецкий муниципальные округа, 3,5 км и 3 км — Крапивинский и Ижморский муниципальные округа.

Гурьевский муниципальный округ приступил к прокладке нового водопровода протяженностью 1,8 км от скважины 7С в Салаире до поселка Салаирский дом отдыха. Чистой питьевой водой будут обеспечены 49 домов, в которых живут около 200 человек. Раньше поселок пользовался частной скважиной, вода поступала с перебоями.

В Беловском муниципальном районе отремонтировали магистральный водопровод, который обеспечивает водой жителей села Вишневка. Действующим сетям почти 40 лет, на них часто происходили порывы, были перебои с подачей холодной воды. Особенно остро проблема ощущалась летом, когда объем потребления воды увеличивается. Коммунальщики заменили более 1 км старого стального водопровода на полиэтиленовый. Переложили коммуникации методом прокола: при помощи установки горизонтального направленного бурения, через проколы под землю завели 150-метровые участки трубопровода. То есть не пришлось вскрывать грунт и рыть траншею, за счет этого ремонт провели в сжатые сроки. Новый водопровод позволит значительно улучшить качество воды и обеспечит бесперебойное водоснабжение населенного пункта на много лет вперед. Кроме того, к середине августа коммунальщики установят в селе Вишневка новую водонапорную башню высотой 14 м и емкостью бака 15 куб. м воды.

Замена водопровода длиной 600 метров идет в селе Борисово Крапивинского муниципального округа. На время ремонта коммунальщики установят два колодца, чтобы жители села не остались без воды. На прошлой неделе рабочие завершили замену 140 м стального водопровода на полиэтиленовый в пгт Крапивинский.

14 июля началось строительство водовода длиной 6,5 км в Мариинске. Запуск новой ветки водовода обеспечит водой пять улиц — Кузнецова, Шаманаева, Уютную, 70 лет победы, Энергетиков.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.