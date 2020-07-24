Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослых и детей возобновляются в медицинских организациях Кузбасса с понедельника 27 июля. Об этом говорится в распоряжении, которое было принято 24 июля.

Распоряжение также вводит новый порядок заселения отдыхающих в санатории, гостиницы, иные места коллективного размещения на территории региона. Рекомендовано размещать не более двух гостей в номере, исключая случаи, когда прибывшие на отдых и оздоровление живут вместе, являются членами одной семьи или сопровождающими.

Отдыхающие в санаториях и гостиницах Кузбасса обязаны подтвердить соответствующей справкой, что они не имели контакта с больными COVID-19 в течение 14 дней до заселения. Справка должна быть выдана медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня до отъезда на отдых или оздоровление.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.