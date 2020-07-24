Конкурс проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива» проводится в Кузбассе второй год подряд. В нынешнем году в рамках конкурса реализуются 142 проекта благоустройства общественных пространств, в прошлом году удалось воплотить 107 идей. На 2021 год намечено реализовать около 100 проектов. Таким образом, к празднованию 300-летия Кузбасса будут реализованы не менее 300 проектов инициативного бюджетирования.

«Выступить с инициативой благоустройства может любая группа граждан: соседи, коллеги, друзья, представители общественной организации. Инициативное бюджетирование — это эффективный механизм, позволяющий направлять бюджетные средства на те преобразования, которые действительно нужны людям», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В областном бюджете ежегодно предусматривается по 125 млн рублей на реализацию проектов инициативного бюджетирования. Средства на проекты распределяются в по результатам конкурса, субсидия на один проект из бюджета области может составить до 1,25 млн рублей, остальная сумма складывается из взносов жителей, участия бизнеса и муниципалитета. Проекты могут быть разными, например установка детской игровой площадки, площадки для воркаута или велосипедной трассы памп-трек, благоустройство социально значимых объектов.

В пятницу 24 июня в Кемерове открылась благоустроенная по программе инициативного бюджетирования детская игровая площадка в сквере Новорожденных развивающегося микрорайона ФПК. Кемеровский проект стал 30-м по счету, реализованным в рамках программы с начала 2020 года. Также в этом году введены конкурсные объекты в Беловском, Таштагольском и Тисульском районах, Ижморском, Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Промышленновском муниципальных округах, Киселевске, Новокузнецке, Полысаеве, Прокопьевске. Все объекты установлены на уже действующих общественных пространствах и позволят сделать парки, площади, аллеи и набережные центрами притяжения жителей, адаптируют территории под возрастающие запросы населения, сделают уличную среду удобнее, повысят качество жизни.

В районе ФПК Кемерова численность детей растет с каждым годом, и сквер Новорожденных пользуется большой популярностью как среди жителей, так и у гостей микрорайона. В рамках проекта по инициативе жителей в сквере установили новые качели, горку и турники. В открытии детского городка на ФПК принял участие заместитель губернатора — министр финансов Кузбасса Игорь Малахов, возглавляющий областную комиссии по проведению конкурсного отбора проектов. «Инициативное бюджетирование — эффективная форма участия жителей в решении вопросов благоустройства, ведь группа активистов сама решает, на что направить деньги. При этом жители вместе с бизнесом и муниципалитетом принимают участие в софинансировании работ, а основную нагрузку берет на себя бюджет, и такая совместная работа делает воплощение идей посильным для граждан», — подчеркнул Игорь Малахов.

Всего в этом году областной конкурсный отбор прошли четыре проекта из Кемерова. Помимо сквера Новорожденных, спортивные площадки установят во дворе спортшколы № 5 Кировского района, гимназии № 25 Ленинского района и № 96 жилого района Кедровка.

В пгт Итатский Тяжинского муниципального округа готова к открытию обновленная по программе инициативного бюджетирования детская игровая площадка по ул. Советская. В Мариинске идет ремонт площади у поликлиники. Там обновят асфальтное покрытие, отремонтируют тротуарную плитку, парковые диваны и светильники.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Кузбасса в разделе «Инициативное бюджетирование» (https://www.ofukem.ru/activity/initiative-budgeting/about-the-projects/) .

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.