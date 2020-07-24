Масштабная ревизия брошенных и незавершенных зданий по всему Кузбассу проводится с октября 2018 года — за этот период специалисты выявили 1693 таких объекта. Большую часть зданий планируется снести, отремонтировать либо достроить к празднованию 300-летия Кузбасса. На данный момент 1068 заброшенных и незавершенных зданий во всех 34 муниципалитетах региона уже демонтированы или достроены и введены в эксплуатацию, на контроле остаются 625 объектов. Работа по выявлению проблемных построек продолжается.

«В Кузбассе не должно быть бесхозных, аварийных или недостроенных зданий. Менее чем за 2 года в Кузбассе снесли 958 таких зданий, а на 110 объектах провели ремонтные работы или достроили. Заброшенные полуразрушенные объекты не только портят облик региона, они являются источником техногенной опасности. Освобожденные от бесхозных объектов земельные участки будут использоваться для инвестиционных проектов, работать на экономику Кузбасса», — заявил губернатор Сергей Цивилев.

Более 70% снесенных или достроенных объектов находятся в 11 территориях Кузбасса: в Прокопьевском, Чебулинском, Кемеровском, Яйском, Крапивинском, Краснобродском, Ленинск-Кузнецком, Промышленновском муниципальных округах, Таштагольском муниципальном районе, а также Прокопьевске и Белове.

В частности, в Прокопьевском муниципальном округе выявили 166 брошенных и незавершенных зданий, из них 159 объектов уже снесли или восстановили. В Беловском городском округе выявили 47 таких объектов, 34 здания на данный момент достроили или демонтировали. В Мысковском городском округе выявлено 115 брошенных и незавершенных строительством объектов, из них специалисты демонтировали 39 и восстановили 26 зданий.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.