В Кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова приземлился самолет из Анапы. По международной традиции встретили рейс водными воротами. Ранним утром Анна Егорова и Александр Пискунов были на борту, но, к счастью, не улетели.

Вид из иллюминатора – две пожарные машины на территории посадочной полосы. Пугаться не стоит: техника ждёт самолёт не для предотвращения ЧП. Скорее для фееричной встречи.

Авиакомпания впервые выполнила рейс «Анапа-Кемерово». В честь этого события и организован водный салют. Это премьера для нашего аэропорта. Такие ворота – добрая авиатрадиция во всём мире.

Рейс в Анапу будет выполняться по четвергам до 17 сентября. Из Краснодарского края в Кузбасс сегодня прилетели 15 человек, а из Кемерова отправились на побережье Черного моря 107 пассажиров.

В новый рейс самолет отправится чистым. Меньше чем через два часа он взлетит в Анапу. Время в пути — пять часов.

Автор: Анна Егорова