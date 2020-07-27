Госдума приняла закон, который вводит для кальянов, электронных сигарет и вейпов те же ограничения, что и для традиционных табачных изделий. Расширен список мест, где впредь нельзя будет не только курить табак, но и потреблять никотинсодержащую продукцию, использовать кальяны. Запрещены жевательные конфеты, леденцы и мармелад с никотином. Многократно вырастут штрафы за продажу снюсов и насвая.

Поможет ли это остановить распространение небезопасных веществ и в чем заключается вред электронных сигарет, снюсов и насвая для организма?

Об этом и не только поговорим в проекте «Акценты». Участники программы – люди разные, те, кто уже почувствовал на себе все последствия так называемой «безопасной альтернативы сигаретам», и те, кто ежедневно пытается избавить своих пациентов от опасной привычки и связанными с ней заболеваниями.

Смотрите в прямом эфире во вторник, 28 июля, в 18:00 на телеканале ОТР.

Повторы на телеканале «Кузбасс 1 HD» в 20:20 и 23:20.

Задавайте вопросы, высказывайте свое мнение по телефону 8(3842)-54-00-36.