Госдума приняла закон, который вводит для кальянов, электронных сигарет и вейпов те же ограничения, что и для традиционных табачных изделий.  Расширен список мест, где  впредь нельзя будет не только курить табак, но и потреблять никотинсодержащую продукцию, использовать кальяны.  Запрещены жевательные конфеты, леденцы и мармелад  с никотином. Многократно вырастут штрафы за продажу снюсов и насвая.

Поможет ли это остановить распространение небезопасных веществ и в чем заключается вред электронных сигарет, снюсов и насвая для организма?

Об этом и не только  поговорим в проекте «Акценты». Участники программы – люди разные, те, кто уже почувствовал на себе все последствия так называемой «безопасной альтернативы сигаретам», и те, кто ежедневно пытается избавить своих пациентов от опасной привычки и связанными с ней заболеваниями. 

Смотрите в прямом эфире во вторник, 28 июля, в 18:00  на телеканале ОТР.

Повторы на телеканале «Кузбасс 1 HD» в 20:20 и 23:20.

 Задавайте вопросы, высказывайте свое мнение  по телефону 8(3842)-54-00-36.