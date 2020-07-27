Мемориальный комплекс «Свет Памяти» установлен около Кемеровского президентского кадетского училища. В архитектурной композиции, посвященной Великой Отечественной войне, использованы 2087 фотографий кузбассовцев-участников боевых действий. Первыми посетителями пространства исторической памяти стали 8 ветеранов войны. Фронтовиков и тружеников тыла доставили к училищу на ретро-автомобилях в воскресенье, 26 июля.

«Благоустроенная территория возле Президентского кадетского училища уже стала популярным местом прогулок и отдыха для многих жителей Кемерова. Теперь мы идем дальше и наполняем это место смыслами, создаем пространство исторической памяти. У входа в училище установили легендарный танк Т-34, а рядом создали комплекс „Свет Памяти“. Очень важно, что в этом участвовали жители, которые прислали фотографии родных. В Кемерове появилось новое общественное пространство, которое будет напоминать о вкладе Кузбасса в Великую Победу, о тяготах и подвигах военных лет», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Единый комплекс представляет собой арт-композицию с историческими справками о вкладе Кузбасса в Победу в Великой Отечественной войне и фотографиями кузбассовцев-участников военных действий. В центре композиции расположена архитектурная группа, оформленная историческими фотографиями и справками о трудовом вкладе Кузбасса в победу в Великой Отечественной войне. Информация разделена на три тематических блока: «Уголь Победы», «Металл Победы» и «Оружие Победы».

Центральную часть обрамляют изображения 10 журавлей, улетающих в небо, — по пять с каждой стороны. Каждый журавль состоит из портретов кузбассовцев, участвовавших в Великой Отечественной войне.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.