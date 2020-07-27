Детский игровой комплекс установили в поселке Калининский, благоустройство воркаут площадки завершат в селе Красные Орлы Мариинского района 29 июля, а пешеходную дорожку по улице Ленина в Мариинске — осенью. Работы на трех объектах проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», суммарное финансирование составило свыше 7 млн 140 тыс. рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

В поселке Калининский у дома по улице Студенческая, 2, где раньше были только одни качели, появилась целая игровая зона, состоящая из горки, качелей, тренажеров, скалолазной площадки. Кроме того, территорию вокруг обустроили парковыми диванами и урнами. Специалисты смонтировали игровой комплекс за месяц, а под каждым новым элементом проложили резиновые безопасные дорожки. На устройство игровой площадки направили 658,6 тыс. рублей, в том числе почти 607 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

Около Дома культуры в селе Красные Орлы заканчивается монтаж комплекса для воркаута. Сейчас работы на завершающем этапе, осталось заасфальтировать площадку, окончание запланировано уже в середине этой недели, 29 июля. Здесь жители смогут заниматься на новых турниках, которые дополнили уличные тренажеры, оборудованные в прошлом году. На благоустройство турников направили почти 463,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составили более 427 тыс. рублей.

Пешеходная дорожка протяженностью 800 метров по центральной улице Ленина в городе Мариинск ремонтируется также по нацпроекту. Сейчас подрядчик снимает деформированный асфальт и укладывает новую тротуарную плитку. Также здесь проложат новые водопропускные трубы и отремонтируют существующие. Обновление пешеходной дорожки закончат к 1 октября 2020 года, на работы направлено более 6 млн рублей, в том числе федеральный бюджет составил свыше 5,5 млн рублей.

Всего в Кузбассе в 2020 году на благоустройство придомовых и общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет направлено свыше 1 млрд рублей. На эти средства до середины октября 2020 года будет благоустроено 58 общественных пространств и 313 придомовых территорий.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.