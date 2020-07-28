Квоты на выбросы в атмосферу вводятся в Новокузнецке в порядке эксперимента. Новый механизм ограничения выбросов позволит очистить воздух в городе. Предельные объемы выбросов будут устанавливаться и распределяться между предприятиями на основе сводных расчетов загрязнения воздуха.

Эксперимент по введению квот проводится по решению правительства Российской Федерации в 12 городах России — участниках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В Новокузнецке эксперимент направлен на достижение цели федерального проекта — сократить вредные выбросы к 2024 году не менее чем на 20% по сравнению с показателями 2017 года.

«Новокузнецк уже выполнил почти половину плана по снижению выбросов: по итогам 2019 года объем выбросов уменьшился на 8% по сравнению с показателями 2017 года. Работа идет по графику, за первые 6 месяцев этого года промышленные предприятия Новокузнецка направили более 365 млн рублей на реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Новый механизм квотирования позволит дополнительно улучшить состояние воздуха в Новокузнецке», — заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Для контроля проведения эксперимента создан оргкомитет под председательством губернатора Кузбасса. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета осуществляет министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. В состав оргкомитета вошли заместитель губернатора Андрей Панов, представители администрации правительства Кузбасса, администрации Новокузнецка, профильных ведомств и предприятий, реализующих мероприятия по снижению выбросов в рамках нацпроекта «Экология»: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Кузнецкая ТЭЦ».

По данным министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, на сегодняшний день силами АО «Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха» («НИИ Атмосфера») уже выполнены сводные расчеты по количеству выбросов от промышленных предприятий, транспорта, коммунальной, социальной инфраструктур. Определением и распределением квоты по объему выбросов, которые не должны быть превышены, займется Росприроднадзор.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.