Ремонт крупнейшей в Междуреченске котельной идет по графику, подача горячей воды потребителям возобновилась с 27 июля, после завершения работ, требовавших приостановки котельной. Сейчас коммунальщики ремонтируют второй котел, меняют поверхность нагрева конвективной части и воздухоподогреватели. До начала отопительного сезона в котельной, которая обслуживает 70% потребителей Междуреченска, заменят также запорную арматуру и приборы учета холодной воды.

Подготовительные работы перед началом отопительного сезона проходят также на остальных 20 котельных и 20 центральных тепловых пунктах Междуреченска, проведены гидравлические испытания 103 км тепловых сетей. В городе подготовят к зиме свыше 330 км теплотрасс, водоводов, сетей канализации, заменят около 5 км ветхих коммунальных сетей. На подготовку жилищно-коммунального хозяйства Междуреченска к зиме направят более 270 млн рублей.

«Активная подготовка к отопительному сезону идет во всех 34 городах и районах Кузбасса, на эту работу направлены более 7,6 млрд рублей. Средства пойдут на то, чтобы привести в порядок котельные, теплотрассы, водоводы, сети водоотведения. Объем финансирования из бюджета области составит 1,5 млрд рублей, из муниципальных бюджетов — 900 млн рублей, средства предприятий ЖКХ — более 5,2 млрд рублей. Значительная часть работ уже выполнена. Ставлю задачу строго соблюдать график, чтобы завершить все работы в начале осени, до первого похолодания», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Работники ЖКХ Кузбасса подготовят к предстоящему отопительному сезону свыше 17,6 тыс. многоквартирных домов, 959 коммунальных котельных общей мощностью свыше 6,4 тыс. Гкал, 13 котельных реконструируют. Кроме того, коммунальщики проверят и приведут в порядок 4 тыс. км теплотрасс, 12,3 тыс. км водоводов и 3,5 тыс. км сетей водоотведения, создадут запас угля на складах теплоисточников. Будут заменены 235 км теплосетей, водоводов и канализации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.