Колокольный звон пронесся над нашей страной и ближним зарубежьем. Православная церковь отмечала Крещение Руси. Событие важное не только для верующих, но и с исторической точки зрения. Знают ли о нем кузбассовцы? Узнавал Сергей Ищенко.
Сергей Барц окончил курсы православных звонарей 5 лет назад и с тех пор трудится в Знаменском кафедральном соборе. Сегодняшний благовест исполняет с особой тщательностью: дата, как он считает, важная для всех.
СЕРГЕЙ БАРЦ, СТАРШИЙ ЗВОНАРЬ ЗНАМЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА: «Сегодня был общероссийский звон благовест. То есть мы этим звоном единым по всей России напомнили людям о дне Крещения Руси».
ДИАКОН ВЯЧЕСЛАВ ЛАНСКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА КЕМЕРОВСКОЙ ЕПАРХИИ: «Людям необходимо помнить не только об этом празднике, но и в принципе знать историю для того, чтобы делать правильные выводы из прошлого, из жизни наших предков. И, зная историю, определять ее будущее. К сожалению, у нас есть в стране такая проблема, что мы очень плохо знаем и чтим традиции наших предков, и даже свое собственное наследие мы зачастую перечеркиваем каким-то презрением и невежеством».