Колокольный звон пронесся над нашей страной и ближним зарубежьем. Православная церковь отмечала Крещение Руси. Событие важное не только для верующих, но и с исторической точки зрения. Знают ли о нем кузбассовцы? Узнавал Сергей Ищенко.

Сергей Барц окончил курсы православных звонарей 5 лет назад и с тех пор трудится в Знаменском кафедральном соборе. Сегодняшний благовест исполняет с особой тщательностью: дата, как он считает, важная для всех.

СЕРГЕЙ БАРЦ, СТАРШИЙ ЗВОНАРЬ ЗНАМЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА: «Сегодня был общероссийский звон благовест. То есть мы этим звоном единым по всей России напомнили людям о дне Крещения Руси».