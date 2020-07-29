В Кузбассе продолжает действовать приоритетный проект «Новая модель медицинской организации». В Областной клинической стоматологической поликлинике открыли автоматизированный многоканальный call-центр. Подробнее в сюжете Дарьи Кашинской.

Поход к врачу — настоящий квест. Елизавета Мандрова — мама двоих детей. Вспоминает, что раньше, чтобы записать ребёнка к доктору, необходимо было отстоять несколько очередей. Сначала в смотровом кабинете и только потом можно было попасть к своему лечащему врачу. Теперь же, когда в поликлинике открылся call-центр, обслуживание значительно ускорилось.

Новая служба поддержки позволит сократить время ожидания и записи на приём. Пациент сможет записаться в удобное для себя время и выбрать ближайшую рядом с собой поликлинику. В общей сложности call-центр обслуживает 23 адреса: Центрального, Заводского, Ленинского, Предзаводского районов и Кедровку.

Телефоны работают с 8:00 до 20:00. В ночное время осуществляется переадресация на круглосуточный кабинет больницы. И даже если пациенту не ответили сразу, операторы call-центра обязательно ему перезвонят. Благодаря этой «горячей линии» равномерно распределяется нагрузка между сотрудниками учреждения. Так шаг за шагом создаются комфортные условия для пациентов и врачей.