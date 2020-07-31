Привлечение частных инвестиций позволило Прокопьевску — городу с самым большим в Кузбассе числом котельных — провести реконструкцию четырех котельных и увеличить их мощность. Это дало возможность до конца года закрыть 5 старых котельных. К 2023 году в Прокопьевске закроют еще 4 старые котельные, в результате общее число котельных в городе уменьшиться с 70 до 61.

«Любое обновление, модернизацию систем жизнеобеспечения мы должны проводить по принципу: лучше сделать один основательный качественный ремонт, чем постоянно „латать дыры“. Переход от малоэффективных кочегарок к современным теплоисточникам уменьшит затраты на содержание, обеспечит бесперебойное теплоснабжение, повысит качество коммунальных услуг, а значит, и качество жизни горожан. В Кузбассе уже выполнены больше 60% объема работ по подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме, готовность отдельных территорий составляет 70-80%. Основная задача — провести все работы качественно и в срок», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За 2 года работы в Прокопьевске реконструировали котельные № 31, 39, 42, 49. На объектах поменяли практически все оборудование. Внушительный объем работ ведется в этом году на районной — самой крупной — муниципальной котельной города. Она обеспечивает теплом и горячей водой порядка 200 многоквартирных домов, в которых живут более 43 тысяч человек (20% населения городского округа), а также школы, детские сады. Главный элемент теплоисточника — котел КВ-ТК-100 высотой 30 метров — технически сложная конструкция с множеством механизмов. В котельной меняют трубы общей длиной порядка 4 км, что позволит продлить срок службы котла минимум на 15 лет. В стадии реконструкции и мельница, перемалывающая уголь, пылепровода, по которым топливо доставляется в котел. Кроме того, в нынешнем году в Прокопьевске заменят около 2 км магистральных труб теплоснабжения.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.