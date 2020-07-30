Кузбасская разработка отправилась на Смоленскую АЭС. Оборудование позволяет очищать масло и использовать его в 7 раз дольше. Для шахтеров придумали безопасный планшет, работающий под землей. Это лишь несколько изобретений, сделанных в Кузбасском технопарке.

Установка ФОДЖ, разработанная резидентом Кузбасского технопарка, позволяет производить сверхглубокую отчистку масла для нужд энергетиков. Например, атомщиков. Благодаря процедуре срок его использования повышается в разы. Разработку закупили более 30 различных энергетических предприятий России. При этом на рынке уже появились подделки.

Нужен ли шахтерам под землей планшет? Ещё как, уверены еще одни резиденты Кузбасского технопарка. Проблема одна — в шахте взрывоопасная атмосфера, а, значит, нужен особый гаджет. Его и разработала кемеровская компания, с недавнего времени входящая в «Сколково». Массивный, ради безопасности, аппарат позволяет производить фото и видео съемку, подключать эндоскоп и другое оборудования, не опасаясь плачевных последствий.

И это лишь несколько проектов, разработанных резидентами технопарка. В действительности их гораздо больше. Многие из них всемирно известные.

На сегодняшний день в технопарке, входящем в научно-образовательный центр «Кузбасс», работает 53 резидента. 15 из них сотрудничают со «Сколково», получая льготы и гранты. И их число постоянно растет. Так же, как и количество полезных для основных профилей региона изобретений.

Автор: Сергей Ищенко