Регион по итогам первого полугодия экспортировал за рубеж 541 тонну мороженого на сумму 67,3 млн рублей. Это почти в 2 раза больше, чем за такой же период прошлого года, когда объем экспорта составил 288 тонн стоимостью 38,4 млн рублей.

«В Кузбассе на данный момент 18 экспортеров сельхозпродукции, которые поставляют продукты более чем в 40 стран. Мука экспортируется в Китай и Северную Корею, живая птица — в Казахстан. Кондитерские изделия поставляем в Казахстан, Республику Беларусь, Киргизию, Китай, Германию, Израиль. Кузбасское мороженое занимает в этом списке особое место: Сибирь во всем мире ассоциируется с холодом, поэтому мороженое является, своего рода, визитной карточкой региона. Несырьевой экспорт очень важен для экономики, будем способствовать его увеличению», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Главные потребители кузбасского лакомства — жители Монголии (528 тонн на сумму 64,8 млн рублей) и Китая (13 тонн на сумму 2,4 млн рублей). Экспорт увеличился за счет роста продаж в Монголию. Большой популярностью там пользуется натуральный пломбир, различные эскимо — например, из перетертых сибирских ягод малины и облепихи, а также «Сибирский уголь» — экзотическое мороженое черного цвета с ароматом шоколада.

Единственный экспортер мороженого в Кузбассе — холдинг «НК-групп», который входит в десятку крупнейших производителей мороженого в России. Мороженое изготавливают на Новокузнецком и Кемеровском хладокомбинатах, на современном оборудовании из натуральных ингредиентов.

Кузбасское мороженое востребовано и на внутреннем рынке: география поставок включает 55 регионов — от центральной части России до Дальнего Востока.