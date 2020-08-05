В Кузбассе сразу пять учебных заведений строятся по нацпроекту «Образование». Специалисты технического отдела Министерства строительства Кузбасса посетили три объекта в Кемерове, Тайге и Анжеро-Судженске, ввод которых запланирован на 2020 год. На возведение образовательных учреждений направлено более 2,8 млрд рублей.

Завершается строительство школы в жилом районе Лесная Поляна города Кемерово, где уже к 1 сентября 1050 школьников сядут за парты. Готовность объекта составляет 90%: завершаются внутренние отделочные работы, монтаж и установка цифрового оборудования, благоустраивается территория.

В Тайге возводят учебное заведение на 330 мест с бассейном, который будет соединен надземным переходом со школой. В настоящее время в здании школы идет черновая отделка, завершается устройство несущих и ограждающих конструкций, работы по устройству сетей внутри здания (электроснабжение, вентиляция, теплоснабжение), также строители приступили к устройству второго этажа бассейна. Строительная готовность объекта — 40%.

В Анжеро-Судженске строится школа на 1000 мест. Проектом предусмотрено размещение учебных помещений, актового, шахматного и трех спортивных залов, медицинского блока. Так, например, актовый зал будет вмещать 505 зрительских мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями, в шахматном зале смогут одновременно заниматься 28 человек, а пропускная способность трех спортивных залов будет составлять 100 человек. Также в школе предусмотрены помещения для свободного творчества, где разместится студия ИЗО, кабинет музыки и пения, кружки, универсальный аудитории для занятий по моделированию и компьютерный кабинет. Школа будет иметь информационный центр, включающий библиотеку-медиатеку с хранилищами и открытым книжным фондом. На объекте идет возведение коробки здания, уже приступили к некоторым работам по благоустройству. Готовность объекта — 18%.

Параллельно идет строительство еще двух школ, которые планируется ввести строй в 2021 году. Это образовательное учреждение в квартале 7Б города Кемерово и в городе Юрга.

Общие инвестиции за два года пяти школ в рамках нацпроекта «Образование» составят более 5,3 млрд рублей, из них более 2,4 млрд – федеральные средства, 2,7 млрд – областной бюджет и 122,9 млн рублей —местный бюджет.