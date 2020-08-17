Нельзя допустить отставания от запланированных сроков развития Восточного полигона РЖД — БАМа и Транссибирской магистрали, по которым уголь Кузбасса доставляется на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на совместном заседании рабочих групп Госсовета Российской Федерации по направлениям «Энергетика» и «Транспорт».

«Мы должны сделать вывод из предыдущей деятельности. Проект [развития] БАМ-1 должен был быть реализован в 2017 году, потом был перенесен на 2019 год. Теперь он реализуется в 2020-м и будет закончен в 2021 году. Если бы этот проект был реализован в установленные сроки, сегодня все — и РЖД, и угольщики, и энергетики — в условиях нынешнего кризиса чувствовали бы себя по-другому, гораздо лучше. Задержки в реализации развития Восточного полигона недопустимы», — заявил Сергей Цивилев, возглавляющий рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Энергетика».

Секретарь Госсовета РФ, помощник президента России Игорь Левитин со своей стороны заявил о необходимости выполнять планы модернизации железных дорог Сибири и Дальнего Востока. «Хотел бы напомнить, что есть поручение президента РФ о вывозе кузбасского угля. Просьба к РЖД: вы президенту РФ пообещали провести в установленные сроки модернизацию БАМа. Президент России поддержал правительство РФ в принятии изменений в законы [позволившие ускорить развитие Восточного полигона РЖД]. Поэтому никаких проволочек в модернизации БАМа быть не должно. Определитесь точно, какую пропускную способность на период строительства и реконструкции вы даете угольщикам, чтобы все четко это понимали», — подчеркнул Игорь Левитин.

Губернатор Кузбасса предложил РЖД предоставлять угольным компаниям объективную оперативную информацию о ходе строительства железнодорожных объектов Восточного полигона, чтобы стимулировать инвестиционную активность предприятий.

«Должна быть ясность по развитию Восточного полигона. Нам надо знать, в каком году и когда именно появятся дополнительные провозные мощности, потому что под это будут идти инвестиции угольных компаний. Они намного выше, чем инвестиции непосредственно в развитие БАМа и Транссиба. Два года назад, когда разрабатывался проект развития Восточного полигона, планировалось, что инвестиции РЖД составят 700 млрд рублей, а инвестиции угольных компаний в инфраструктуру, связанную с перевозками, — 1,1 трлн рублей. Затем согласовали повышение тарифа для угольных компаний. В результате фактические инвестиции со стороны угольщиков [увеличились до] 1,3 трлн рублей, со стороны РЖД [снизились до] 500 млрд рублей. Хочу подчеркнуть, что эти инвестиции — не только для угольной отрасли. Мы развиваем страну, развиваем Восточный полигон РЖД, создаем условия и для перевозки других грузов», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что развитие Восточного полигона РЖД — это проект общегосударственного масштаба и его выполнение не является внутренним вопросом РЖД. «Это проект не только РЖД — это совместный проект и РЖД, и угольщиков, и стивидоров и портовиков. От того, насколько синхронизированы действия всех участников, от правильности управленческих решений будет зависеть эффективность проекта для Российской Федерации», — заявил Сергей Цивилев.

Предложение поддержал министр транспорта РФ Евгений Дитрих. «Я, безусловно, с вами согласен, планы должны быть синхронизированы, несомненно. […] Мы, естественно, будем рассказывать и о конечных результатах работы РЖД, и о промежуточных результатах работы РЖД [по развитию Восточного полигона]», — сказал министр транспорта России.

Он также сообщил о возобновлении работы оперативного штаба по вывозу кузбасского угля на восток. «Думаю, что в ближайшее время нам нужно возобновить работу оперативного штаба по вывозу угля на восток, который был несколько приостановлен в связи с коронавирусом […] Мы уже в сентябре возобновим работу этого штаба, будем оперативно рассматривать и тонкие, текущие вопросы, и вопросы глобальные», — сказал министр транспорта России.

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Андрей Макаров, выступая на заседании, подтвердил, что задача развития инфраструктуры Восточного полигона «является ключевой для ОАО „РЖД“». «По 32 объектам [включенным в план развития Восточного полигона] мы находимся в стадии проектирования, в конце года планируем зайти в государственную экспертизу. По этим же объектам, поскольку законодательство это позволяет, мы планируем до конца года отконтрактоваться и выйти на подготовительные работы», — сказал Андрей Макаров.

Участники заседания обсудили также перевозку угля в порты Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна. Сергей Цивилев напомнил, что ранее ОАО «РЖД» предоставила скидку 12,8% на перевозку угля в северо-западном и южном направлениях. Это позволило увеличить объем погрузки в северо-западном направлении на 7,5%, в южном — на 13,5%.

«Угольщики, портовики, Российские железные дороги получили хороший экономический эффект от предоставленной скидки. Считаю, что такую льготу необходимо продлить на 2021 год. Кроме того, мы неоднократно обращались и с другим предложением: увеличить скидку на перевозку кузбасского угля в западном направлении до 50%. Такие возможности откроют окно для грамотной и экономически обоснованной загрузки инфраструктуры», — сказал Сергей Цивилев.

Также Минэнерго России было озвучено предложение о компенсации потерь при перевозке угля в направлении портов юга и северо-запада России для целей освоения новых рынков сбыта.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.